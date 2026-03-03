El mundo del espectáculo argentino se sacudió este jueves después de que en Puro Show, las panelistas Fernanda Iglesias y Angie Balbiani contaron una historia que dejó a todos boquiabiertos: Griselda Siciliani no solo habría tenido una relación clandestina con Fito Páez durante años, sino que también le habría escrito a otro gigante de la música nacional.

La actriz, que siempre se mostró reservada sobre su vida privada, había confesado tiempo atrás en la radio con Andy Kusnetzoff que vivió un romance oculto con un famoso, aunque nunca dio el nombre. Según Iglesias, ese hombre era nada menos que Fito Páez, quien en ese momento estaba de novio con Eugenia, la joven que luego se mudó a España.

¿Fito Páez fue amante de Siciliani? Captura de eltrece, Puro Show.

La bomba final llegó cuando Balbiani sumó un dato inesperado: Griselda Siciliani también le habría escrito a Charly García. “Al que le escribía Griselda, y le termina contestando la mujer, era Charly García”, lanzó la panelista, dejando a todos en shock.

Foto: Instagram.

EL ROMANCE SECRETO DE GRISELDA SICILIANI CON FITO PÁEZ: FOTOS, MENSAJES Y UN VIJAE INESPERADO

Durante el programa, Iglesias relató que Griselda Siciliani y Fito Páez mantuvieron una relación clandestina durante varios años. “Ella estaba sola, él tenía novia. En esa época, Griselda se sacaba fotos desnuda y se las mandaba a este músico. Todo muy jugado”, contó la panelista, mientras Pampito no podía ocultar su sorpresa en el estudio.

La historia sumó un capítulo insólito cuando Fito viajó a tocar al Carnegie Hall de Nueva York acompañado por su pareja oficial. Sin embargo, eso no impidió que siguiera en contacto con Griselda: “Le mandaba mensajes, le preguntaba cómo estaba vestida, le decía que la extrañaba”, detalló Iglesias.

Pero lo más fuerte llegó cuando Siciliani habría decidido comprar un pasaje a Nueva York sin avisarle a Fito: “Se subió al avión, se sacó una selfie y le mandó la foto. Él le respondió en mayúsculas: ‘NO QUIERO QUE VENGAS’, porque estaba complicadísimo”, reveló la panelista.

