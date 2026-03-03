En medio de la recuperación de Luciano Castro tras su internación voluntaria, una noticia sacudió el mundo del espectáculo: Griselda Siciliani fue vinculada sentimentalmente con Dante Spinetta. El rumor explotó en las últimas horas en Puro Show y generó un revuelo inesperado.

Todo comenzó cuando en el programa Puro Show aseguraron que el músico habría sido visto entrando al departamento de la actriz en varias oportunidades. Según la panelista Pochi, “cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película ‘Felicidades’, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”.

Dante Spinetta y Griselda Siciliani (Fotos: capturas eltrece)

Además, la periodista sumó que “el día que vieron a Dante, también vieron a Luciano Castro, que fue a buscar sus cosas” en una de las tres ocasiones que duró su mudanza. La versión encendió las alarmas y Pochi recordó que en 2017 ya se había hablado de un romance fugaz entre Spinetta y Siciliani.

DANTE SPINETTA SALIÓ A DESMENTIR EL ROMANCE CON GRISELDA SICILIANI

Ante el ruido mediático, en LAM fueron a buscar la palabra del propio Dante Spinetta. Karina Iavícoli contó cómo fue el intercambio con el músico: “En las últimas horas corrió el rumor de que Griselda estaba saliendo con Dante. Dije ‘pobre Luciano Castro’. Es un amor Spinetta, porque siempre que le escribo me contesta”.

Iavícoli relató que le preguntó directamente a Dante si estaba de novio con Griselda Siciliani y la respuesta fue contundente: “‘No, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento’”.

Dante Spinetta se pronunció en redes sobre su romance con Griselda Siciliani (Fotos: captura eltrece) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Asimismo, el cantante de Illya Kuryaki and the Valderramas decidió salir al cruce de las versiones en la red X. “Dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos“, expuso en su cuenta de X.

