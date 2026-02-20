A una semana desde que Luciano Castro decidiera internarse en una clínica de rehabilitación de salud mental, Moria Casán reveló nuevos detalles sobre la situación del actor.

“Él decidió internarse por motu proprio para salir de sus fantasmas”, recordó la One.

Entonces aclaró: “Puede ser que tenga adicciones, puede ser un combo, y no está mal”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“Él me dijo ahora que está sanando”, reveló.

Ahí precisó: “Desde el primer momento me dijo estoy sanando, no digas nada, estoy internado. Lo respeté, hasta que se supo".

Griselda Siciliani y Luciano Castro cuando dieron la cara apenas explotó el "Guapagate".

“Se ve que él estaba dando alertas y señales de su necesidad de sacar sus fantasmas, una persona que tiene quilombos en su mente, necesita ayuda, necesita hacer un detox (desintoxicación)”, analizó.

“Se ve expuesto, se ve humillado, siente que el amor de su vida se le fue; se mete en un lugar a sanarse. Apenas pueda me va a mandar un audio”.

Los consejos de Moria y Luciano

“Yo le mando cositas por Instagram para que uno no piense que lo necesita para salir en la tele de ninguna manera Yo cada tanto, cada día y medio, le mando, Lu, repárate, descansá“, admitió.

En ese punto, Moria Casán compartió la vital sugerencia que le hizo a Luciano Castro: “Si no podés amar, por lo menos, empezá a quererte a quererte vos, chabón”.