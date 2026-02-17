La internación de Luciano Castro en un centro terapéutico generó todo tipo de especulaciones en las últimas semanas. Rumores, versiones cruzadas y teorías sobre una supuesta crisis personal circularon con fuerza. Pero ahora se conoció la verdadera razón detrás de su decisión.

Fue Paula Varela quien, al aire de Intrusos, contó detalles de una charla privada que mantuvo con el actor días antes de que comenzara el tratamiento.

Según relató la panelista, Castro estaba absolutamente consciente de su situación y decidido a priorizar su bienestar: “Yo cuando me lo encontré me dijo que él entendía perfecto lo que le pasaba. Me dijo ‘Yo soy esto, soy lo otro, pero yo me voy a internar’”, reveló.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Lejos de tratarse de una reacción impulsiva, la decisión fue meditada y con un objetivo claro: estar bien. De acuerdo al testimonio de la Paula, el actor quería llegar en óptimas condiciones a sus próximos compromisos laborales y, sobre todo, a su rol como padre.

“Me dijo que tenía que grabar la segunda temporada de una serie de plataforma. Incluso me comentó que habló mucho con Carla para construir su personaje”, contó en referencia a Carla Peterson.

Pero lo más fuerte vino después. Siempre según Varela, Luciano fue contundente: “'Antes de grabar, yo quiero estar bien para grabar, quiero estar bien para mis hijos, y me voy a internar’”, detalló. Una frase que, según la periodista, pronunció “con mucha determinación”.

Por último, Paula aportó un dato clave: esta no sería la primera vez que el actor recurre a ayuda profesional: “Después me enteré que él otras veces, si bien no se ha internado, ha pasado procesos con psiquiatra, con psicólogo. Lo viene intentando hace rato”, cerró.

DIERON A CONOCER CUÁNDO TIENE QUE VOLVER A TRABAJAR LUCIANO CASTRO TRAS SU INTERNACIÓN

En medio de la preocupación por la salud de Luciano Castro, este miércoles se conocieron novedades sobre su futuro profesional. Fue Laura Ubfal quien, al aire de LAM, reveló cuándo el actor volverá a trabajar tras su internación y dejó en claro que ya tiene un compromiso laboral importante en agenda.

“Hoy habló Pablo Culell porque Luciano tiene que volver a trabajar el 15 de marzo. Tiene que estar grabando la segunda temporada de una serie para Netflix”, detalló Ubfal, en referencia a la palabra del productor, marcando una fecha clave en el calendario del actor.

Según explicó la periodista, el tiempo de recuperación está contemplado: “Estamos exacto a un mes de que él pueda salir de ahí”, sumó, y aportó datos sobre su presente: “Él está contento, hay un gimnasio donde se encuentra y está bien”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“Luciano está consciente de todo. Quiere estar mejor, nada más”, cerró la panelista del programa de América, dando algunos detalles sobre el estado del actor.