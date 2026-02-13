El diálogo de Moria Casán con Luciano Castro fue tan profundo como sincero, y a cuento de su su entrevista con Evelyn Botto por su relación abierta con Federico Bal la diva lanzó su teoría sobre la internación del ex de Griselda Siciliani.

“Decidió internarse porque tiene fantasmas y porque necesita curarse de dolores”, reveló la conductora de La Mañana con Moria.

“Todo el tiempo decía, ella es otro rango, por Siciliani. Ahí tenías una desvalorización de su propia persona. Él considera que ella es otro rango, ella juega en otras ligas", continuó.

Luciano Castro en un centro de rehabilitación para porblemas de salud mental.

Y tal vez en esta cosa que le pasó, que es el guapa gay que se encontró dándole un piropo a una danesa y no sabemos en qué llegó, encontró que humilló a la mujer que estaba en alto rango”.

LA COMPETENCIA ENTRE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO

“Es como una especie de competencia que establecen ellos en su mente”, resumió.

Al final, Moria Casán fue elocuente sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani: “Como yo no puedo acceder a ella en el fondo, no es que yo baje, la otra tiene que bajar a vos”.