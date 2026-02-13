La presión que Luciano Castro sentía sobre él desde que hace poco más de un mes explotó el escándalo por sus affaires a espaldas de Griselda Siciliani lo hicieron tocar fondo, y pese a que decidió internarse para sanar su expareja fue muy dura al definir lo que pasa entre ellos.

“Se separaron hace un mes. Desde ese momento Griselda no tiene nada que ver con Luciano”, precisó Paula Varela tras dialogar con allegados a la protagonista de Envidiosa.

Entonces, la periodista de Intrusos reveló: “Él la llamó y le dijo a Griselda yo me voy a internar para poder estar bien juntos“.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Frente a esto, la reacción de Siciliani fue categórica: “Griselda le habría dejado muy en claro que no van a estar juntos. Que él tiene que entender que no van a estar juntos”.

Griselda Siciliani le cerró la puerta a Luciano Castro

“Es súper definitivo, Griselda lo tiene clarísimo”, insistieron desde el entorno de la artista a Varela.

De hecho, recordaron “como se especulaba con Adrián en su momento y no volvió”, y agregaron: “Ella está muy segura de sus prioridades: su trabajo, su hija y ella misma”.

Luciano Castro en un centro de rehabilitación para porblemas de salud mental.

“Griselda Siciliani a Luciano Castro lo va a querer siempre, porque ella siempre tiene buena relación con sus ex, pero hoy es un ex. No están más en contacto. Obvio que si él la llama, ella lo va a atender. Ella va a estar siempre como una ex. Ella no va a volver, y es una decisión totalmente tomada”, remató.