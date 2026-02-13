En medio de la internación de Luciano Castro, quien decidió ir a “sanar” a una fundación tras el fuerte impacto emocional que le provocó su separación, Moria Casán reveló que también habló con Griselda Siciliani para conocer cómo está atravesando la situación.

Al aire de La Mañana con Moria, la One contó que mantiene contacto frecuente con la actriz y llevó tranquilidad sobre su presente. “Con Griselda hablo todas las noches. Ella no tiene nada que ver con esto. Le desea lo mejor. Ella está enfocada absolutamente en el trabajo”, aseguró.

Captura de eltrece, La Mañana con Moria.

QUÉ NECESITA SANAR LUCIANO CASTRO

Sobre Castro, Moria contó: “Me dijo: ‘Vengo a sanar. Me interné porque quiero estar bien’”.

“Él está bien, necesita sanar, necesita sacarse fantasmas. Y está muy enojado porque siente que hubo mucho amarillismo con él”, agregó la diva en eltrece.