A poco de conocerse algunos detalles sobre la internación de Luciano Castro por voluntad propia, en LAM revelaron que el actor habría dejado a Griselda Siciliani como contacto de emergencia en el centro donde se encuentra.

“Cuando estás internado en este lugar, tenés que dejar un teléfono de contacto. Y el teléfono que Luciano habría dejado es el de Griselda”, contó Pepe Ochoa, sorprendiendo a todos con su información exclusiva.

La decisión del actor de elegir a su expareja para recibir llamadas de urgencia generó controversia y especulaciones, dado que en medio de su difícil situación, la presencia de Sabrina Rojas, madre de sus hijos, también podría haber sido una opción.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

“No es Sabrina, es Griselda”, expresó Pepe, dejando en claro que, a pesar de la distancia emocional entre ellos, el vínculo sigue siendo lo suficientemente fuerte como para que Luciano la eligiera en un momento tan delicado.

Pepe Ochoa: “Cuando estás internado en este lugar, tenés que dejar un teléfono de contacto. Y el teléfono que Luciano habría dejado es el de Griselda Siciliani”.

El periodista explicó que, aunque el actor puede usar su teléfono durante su internación, lo hace solo en momentos específicos, y con el objetivo de comunicarse con su entorno más cercano: “Lo puede usar, pero solo para chequear llamadas, no redes ni nada de eso”, precisó.

Si bien aún no se ha confirmado si Griselda está al tanto de esta decisión, Ochoa aclaró que la actriz podría estar apoyando a Luciano en este proceso: “Yo le escribí a Griselda, pero todavía no me contestó”, cerró.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE LUCIANO CASTRO SE INTERNÓ POR VOLUNTAD PROPIA

Luciano Castro atraviesa un momento difícil y, según reveló Pepe Ochoa en LAM, el actor tomó la decisión de internarse por voluntad propia. Tras acceder a información exclusiva, el panelista brindó detalles de la situación que estaría viviendo el ex de Griselda Siciliani tras el escándalo mediático que marcó su vida en los últimos tiempos.

“Nos llegó el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda, donde él le dijo que no daba más, que quería internarse para poder estar mejor”, comenzó diciendo Pepe, explicando que la data la venía siendo trabajada desde hacía más de una semana.

El distanciamiento con Griselda, sumado a la exposición pública de su vida privada, habrían afectado profundamente al actor. Según Ochoa, desde que Griselda decidió dejarlo, Luciano comenzó a atravesar días muy oscuros: “Él no la estaba pasando nada bien, ni en relación a la exposición ni al distanciamiento con Griselda. No estaba bien Luciano. Para nada”.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

A lo largo de la conversación, Pepe también recordó las palabras del propio actor, quien había expresado cómo los medios le impactaban de una forma muy profunda: “Él hablaba de que se veía en memes, y eso lo afectaba muchísimo. Le generaba mucha ira, porque, como él decía, todo lo que construye lo termina destruyendo”.

En cuanto a su decisión de internarse, Ochoa aclaró que no se trata de un tema relacionado con adicciones ni con problemas de salud mental graves: “Él está internado en un centro terapéutico, donde reciben tratamientos grupales y actividades que lo ayudan a cambiar su situación actual”, explicó.

“Nos llegó el dato de que existió una conversación entre Luciano y Griselda, donde él le dijo que no daba más, que quería internarse para poder estar mejor”.

Luciano, según su entorno, siente que ha perdido el amor de su vida y que ha causado dolor a las personas que más quiere. Esto lo llevó a tomar la determinación de buscar ayuda profesional: “Él siente que todo lo que construye lo destruye, y que a todos los que ama los aleja. Está viviendo un infierno”.

La decisión de internarse, según Pepe, también se basó en una promesa que Luciano le hizo a Griselda: “En las últimas conversaciones con ella, le prometió que se internaría y se trataría porque él sentía que no podía más”, cerró.