Yanina Latorre regresó a SQP tras sus vacaciones y tuvo un mano a mano íntimo con Sabrina Rojas, quien la reemplazó en la conducción durante su ausencia.

Sin filtros, la actriz habló de su vínculo con Luciano Castro y fue categórica al asegurar que jamás volvería a estar en pareja con el padre de sus hijos.

En medio de la charla, Sabrina sorprendió con una revelación picante sobre el historial amoroso del actor, recientemente separado de Griselda Siciliani tras hacerse pública una infidelidad.

“No todas lo vendieron”, disparó Rojas, dando a entender que hubo más mujeres en la vida de Castro que prefirieron no ventilar sus relaciones clandestinas.

Captura de América TV, SQP.

SABRINA ROJAS HABLÓ SIN FILTROS SOBRE LUCIANO CASTRO Y SUS AMANTES

Yanina Latorre: -¿Vos pensás que él es un mujeriego empedernido, como Fede Bal, o es un gran inseguro? Yo lo veo como un tipo infantil.

Sabrina Rojas: -Debe tener que ver con el ego… Él hace estas cosas amando mucho. Yo creo que él me amó mucho y también creo que ama mucho a esa mujer. Pero también tiene que ver con la impunidad, con el sentirte impune.

Yanina: -Pero lo vienen vendiendo todas.

Sabrina: -No todas.

Yanina: -Si ella hablara…