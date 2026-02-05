Sabrina Rojas volvió a mostrarse brutalmente honesta al hablar de su historia con Luciano Castro. En vivo en Sálvese Quien Pueda, la conductora reflexionó sobre la dinámica que tuvo la pareja y reveló qué fue lo que terminó apagando el deseo en la relación con el padre de sus hijos.

“Cuando hablo de Luciano, hablo de una manera muy liviana. Si es infiel, si no es… y lo digo con humor. Eso, tal vez, ablanda”, reconoció. Y fue todavía más clara al marcar una diferencia: “Si yo me sentase a hablar de los cuernos y le pusiera la contundencia como en realidad lo viví, sería mucho peor para él y para todos”.

“Hablo de esto de manera liviana, me río. Es una manera de seguir cuidándolo”, siguió. Pero el momento más fuerte llegó cuando coincidió con una observación de Moria Casán y puso en palabras algo que, según ella, fue clave en el desgaste del vínculo: “Es verdad lo que dice Moria. Yo lo materno, yo lo materné en nuestra relación. Eso nos deserotizó”.

Sin vueltas, Sabrina profundizó: “Yo cuidé mucho de él. En un montón de sentidos”. Y cerró, tajante: “No lo volvería a hacer. No hay que volverse madre de sus parejas, deserotiza”.

EL CONTUNDENTE VATICINIO DE SABRINA ROJAS SOBRE LA SEPARACIÓN DE GRISELDA SICILIANI Y LUCIANO CASTRO

La separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro sigue generando repercusiones y opiniones cruzadas. Esta vez fue Sabrina Rojas quien se metió de lleno en el tema y lanzó un contundente vaticinio al aire de Sálvese Quien Pueda.

“Para mí, van a volver”, aseguró sin dudar, apenas comenzó el debate. Lejos de quedarse ahí, Sabrina profundizó en su análisis sobre la dinámica de la pareja y, especialmente, sobre la actitud de Castro frente a las crisis amorosas: “El gordo lo va a lograr. Él siempre quiere volver“.

Asimismo, la presentadora (que está reemplazando a Yanina Latorre) cuestionó uno de los argumentos que circularon sobre la ruptura, aquel que señala que el motivo principal fue la exposición mediática: “Lo único que no entendí es que Griselda, aparentemente, dijo que no se separaba por la infidelidad, sino por lo mediático. Pero de lo mediático, el gordo no tiene la culpa. Tiene la culpa de la infidelidad, pero no de lo mediático”.

“Yo siempre digo ‘para mí, van a volver’. Si ella es de otra liga, como él marcó, no vuelve. Eso es ser de otra liga. Pero sí ella es un ser común, normal, van a volver en un par de meses, les doy tres meses”, cerró Sabrina, sin vueltas.