Sabrina Rojas volvió a demostrar que no se guarda nada. En esta oportunidad, la conductora de Sálvese Quien Pueda (en reemplazo a Yanina Latorre), puso el foco en su experiencia personal y lanzó una frase sobre lo que le costó separarse de Luciano Castro y deslizó un comentario filoso que involucró a Griselda Siciliani.

Todo surgió en medio de un clima distendido, cuando Sabrina decidió sincerarse sobre su historia personal y el tiempo que le llevó tomar una decisión clave en su vida: “13 años me costó a mí separarme”, lanzó, con contundencia, dejando en claro que no se trató de un proceso fácil ni rápido.

Lejos de quedarse ahí, Rojas sumó una frase que generó impacto inmediato y que fue leída como una clara referencia a otra situación sentimental: “Así que… si a Griselda le faltan 13 años más, Dios mío”, dijo, provocando sorpresa y risas en el estudio.

Foto: Captura (América)

Además, Sabrina le contestó a Moria Casán, quien en una nota la imitó con una desopilante frase: “A mí me parece que ‘el Gordo’ (por Luciano) hoy duerme conmigo”, se la escuchó decir a la presentadora de La Mañana con Moria.

“No, al gordo no lo quiero más en mi cama. Te aviso”, cerró la ex del galán, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto, imprimiéndole humor al tema del momento.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

LETICIA SICILIANI EXPLOTÓ CONTRA SABRINA ROJAS Y DEFENDIÓ A GRISELDA: “SI HABLAN MAL DE MI HERMANA...”

Mientras atraviesa una intensa temporada laboral, Leticia Siciliani no logra escapar del revuelo mediático que tiene como protagonistas a su hermana Griselda Siciliani y Luciano Castro. El escándalo, que estalló durante el verano con audios, chats y versiones de infidelidad, la salpicó de lleno, aunque ella intente mantenerse al margen de la polémica.

Sin embargo, al ser consultada por un notero de Intrusos sobre los recientes dichos de Sabrina Rojas, Leticia fue contundente y dejó en claro que hay un límite que no está dispuesta a dejar pasar: “No hablo de ella ni de nadie en particular, pero cualquier persona que hable mal de mi hermana, que diga algo que no es, que mienta, que diga cosas que no me gusten, es como si se metiera conmigo”, disparó, sin rodeos.

Más allá del enojo, Leticia también mostró su costado más sensible y reconoció que la situación la afecta desde lo emocional: “Me da fiaca que (Griselda y Luciano) estén pasando por esto, más allá de sentirme mal si la veo mal a ella”, confesó, dejando en evidencia su preocupación por el momento que atraviesa su hermana.

Foto: Captura (América)

En otro tramo de la charla, Leticia Siciliani respaldó la postura de Griselda de alejarse del foco mediático y no seguir alimentando el escándalo: “Pienso que Griselda ya habló demasiado y está perfecto que en este momento elija no hablar“.

“No tiene nada más que decir y tampoco tiene obligación de estar hablando de su vida privada”, afirmó. Y concluyó: “Eligió hablar en un momento que lo sintió”.