El hermetismo de Luciano Castro fue total cuando explotó el escándalo por sus supuestas infidelidades a Griselda Siciliani. Sin embargo, este martes se filtró la exigencia que la actriz le habría hecho a su pareja por la manera en la que reaccionó ante la prensa en medio de la polémica.

La información fue revelada por Pía Shaw, quien dio detalles de lo ocurrido el 12 de enero, cuando Luciano brindó una nota al programa Puro Show en plena temporada de verano en Mar del Plata.

“Me contaron los colegas que en el momento en que Luciano dio la nota a Puro Show estaba con Griselda en la carpa”, contó la periodista. Luego, describió la tensa situación que se generó con la llegada de los cronistas: “A Luciano lo conocemos, es calentón… Dijo ‘¿qué hacen acá?’. Y de repente Griselda dijo: ‘Esperen’”.

Luciano Castro con Puro Show, una semana después de que se filtraran los audios. Foto: Captura (eltrece)

Según relató Shaw, el actor estaba decidido a no hablar, pero la actitud de Siciliani habría sido clave para que finalmente enfrentara a la prensa. “Luciano dijo ‘voy a hablar’. Griselda ya había hablado. Tal vez ella le dijo: ‘Yo hablé, vos también salí’”, deslizó la panelista. “Ahí fue cuando Luciano habló”, remató.

De hecho, en esas declaraciones, Castro había reconocido públicamente que Griselda estaba muy enojada por la situación que atravesaban como pareja.

El enojo de Griselda Siciliani con Luciano Castro

El enojo de la actriz quedó en evidencia luego de que ella intentara bajar el tono del escándalo en una charla con Moria Casán en La Mañana con Moria. Sin embargo, sobre el final de la entrevista, Luciano apareció para intentar cerrar el tema, aunque lejos estuvo de lograrlo.

Mientras el escándalo seguía creciendo y Sabrina Rojas hacía su catarsis en los medios, el actor fue abordado nuevamente por la prensa en su carpa de Mar del Plata. En ese primer contacto, Castro se mostró visiblemente molesto, dejando en claro que la exposición mediática había generado un fuerte cortocircuito en la pareja.