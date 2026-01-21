El escándalo por la infidelidad de Luciano Castro a Griselda Siciliani sigue generando repercusiones y debates en todos los programas de espectáculos.

En medio de la polémica, Sabrina Rojas, ex pareja y madre de los hijos del actor, salió al cruce y no dudó en apuntar contra Moria Casán por su actitud frente al tema.

Rojas, que ya se mostró muy crítica con Castro, también puso la lupa sobre quienes, según ella, tienen “doble vara” a la hora de opinar sobre las infidelidades en el ambiente artístico. “Hay personajes ‘cool’ a los que se les perdona todo, mientras a otros se los castiga sin piedad”, disparó.

El reproche de Sabrina Rojas a Moria Casán

En una entrevista en Bondi Live, Sabrina fue directa y cuestionó la postura de la One, que fue una de las pocas figuras que bancó a la pareja en plena crisis.

“Si le pasa al Polaco y a Barby Silenzi, ella es cornuda, pero de Siciliani dicen que es ‘open mind’ o que tiene pareja abierta”, lanzó, visiblemente molesta.

Foto: Instagram (@griseldasiciliani)

Pero fue más allá y le reprochó a Moria su actitud: “El valor de lo que uno hace depende de la estelaridad. Luciano mete un cuerno y es ‘ay pobre’, pero a mí me preguntaban qué sentía al ser cornuda. A Moria, con todo lo que la quiero, yo entiendo que ahora tiene una relación con Griselda y con Luciano, que van a comer y les tiene cariño, pero un día le dice a Lali que no se case pese a que tiene una pareja sana y divina, pero a ellos, que está todo mal, los sigue defendiendo. Banca esa unión”.

Para Rojas, la actitud de la diva confirma su teoría: “Acá tiene que ver con estelaridad y con si te cae bien o mal la persona involucrada”.

“No me achico”: la postura de Sabrina frente a la One

A pesar de que aclaró que siente un gran respeto por Moria Casán, Sabrina Rojas no dudó en marcar lo que considera una actitud “injusta y ambigua” de su parte.

“No me achico al decirlo”, remarcó, dejando en claro que no le tembló el pulso para señalar lo que, según ella, es una clara diferencia de trato en el mundo del espectáculo.

El debate sigue abierto y la polémica promete nuevos capítulos.