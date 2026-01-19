Griselda Siciliani, que había aclarado que no pensaba contestar sobre su vida privada, fue tajante ante el cronista de AQP (América): “Con Luciano (Castro) estamos en pareja”. Al escucharla, Sabrina Rojas también dijo lo suyo: “Cada uno que se ubique donde se tiene que ubicar”.
“Ustedes saben que no me gusta hablar de mi intimidad ni de la intimidad de nadie”, había dicho Siciliani, mientras los cronistas insistían con la confirmación o no de la ruptura, según mostró este mediodía Intrusos.
“No es un tema mío, yo no expuse nada. Siempre afectan todas las cosas de la vida”, reflexionó Griselda.
Qué dijo Adrián Suar sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani
La notera de Infama fue directa y le preguntó a Adrián Suar por la escandalosa infidelidad de Luciano Castro a la actriz.
-¿Cómo acompañás a Griselda estos días?
-Ahora voy a hacer una película con Gri, pronto. Es algo profesional. Voy a trabajar con ella.
-El análisis del momento de Luciano Castro, como hombre, olvidate de que lo conocés hace miles de años.
-No hablo de esas cosas. No me gusta que hablen de mí y no hablo de los demás. No hablo.
-¿Pero acompañás a Griselda? Desde un consejo, quizás…
-No, yo no doy consejos si no me los piden. Nunca.