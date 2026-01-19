Netflix anunció el inicio de rodaje de Felicidades, una nueva película hecha en Argentina que estará dirigida por Álex de la Iglesia y protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani.

Se trata de la adaptación cinematográfica de la aclamada obra teatral homónima que conquistó al público argentino y que ahora llegará a la pantalla con una ambiciosa producción local.

La historia propone una combinación explosiva de humor, caos y secretos familiares: lo que comienza como un festejo de cumpleaños ideal pronto se convierte en una noche descontrolada, cuando la aparición inesperada de un médium desata una cadena de revelaciones en una casa que parece tener vida propia.

Por: Marian Landet/ Netflix | Marian Landet/ Netflix

Una comedia argentina con elenco estelar

Además de Suar y Siciliani, Felicidades cuenta con las actuaciones de Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal y Mónica Raiola, y la participación especial de Diego Capusotto, conformando uno de los elencos más destacados del cine argentino reciente.

Rodada íntegramente en Buenos Aires, la película es una producción de Preludio y marca la primera colaboración de Álex de la Iglesia con Netflix en una película argentina, posicionándose como una de las grandes apuestas de la plataforma en el país.

Álex de la Iglesia y su mirada sobre Felicidades

“No me interesa la felicidad como meta sino como conflicto”, explicó el director. “La obra teatral Felicidades gira alrededor de una familia que se aferra a una imagen de sí misma mientras todo a su alrededor empieza a desestabilizarse. Los personajes buscan la redención de manera grotesca, cruel y con mucho humor, porque ese es el lenguaje más honesto que conozco”.

De la Iglesia también destacó el trabajo del elenco y su entusiasmo por el proyecto: “Es un lujo trabajar con este reparto que entendió a la perfección la búsqueda de la verdad en el caos. Gracias, Netflix. Estoy deseando empezar esta aventura”.

“Felicidades” llegó al Teatro El Nacional y sorprende al público con su propuesta distinta (Foto: Movilpress)

Adrián Suar: “Un impulso enorme para la industria”

Por su parte, Adrián Suar, además de protagonista y productor ejecutivo, expresó: “Estoy muy feliz de poder dar inicio a este nuevo desafío y de transformar Felicidades en una gran película. Contar con un director de la talla de Álex de la Iglesia filmando en Argentina es un verdadero lujo y un impulso enorme para nuestra industria”.

Suar también celebró el reencuentro actoral con Griselda Siciliani y agradeció el respaldo de la plataforma: “Agradezco especialmente a Netflix por el apoyo y la confianza desde el primer momento, y por acompañar a Preludio en este gran proyecto”.

