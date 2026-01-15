El anuncio de Lali Espósito sobre que se casará con Pedro Rosemblat sorprendió hasta a la mismísima cantante, y además desató el inesperado repudio de Moria Casán a la formalización del amor, aunque lo más llamativo fue cómo fulminó al periodista, que justificó en el pase con Puro Show.

“¿Qué haces, Lali? ¿Estás loca? ¿Cómo te vas a casar? Una mujer empoderada, divina, que se va a meter en una cosa tan primitiva", había arrancado auténtica la conductora de La Mañana con Moria.

Más tarde, en el pase con manifestó su punto de vista: “Me desilusioné porque me parece raro que se case, me parece que la perdemos”.

Foto: Captura de X (@lalioficial) Por: Fabiana Lopez

“Me parece tan libre que me parece que no... Ella misma decía que nunca se iba a casar”, insistió.

En ese punto aclaró: “Pero ojo, no es un ataque a Lali, que la adoro, por favor”.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat (Foto: Movilpress)

“No me gusta que se case... No va a perder fuerza, pero ya un anillo... carcelero... Me pareció raro porque ella decía que ni loca se casaba. Se habrá enamorado y sentirá que llegó el momento de hacer su unión. El casamiento me parece una institución primitiva, obsoleta. Yo no me caso por civil ni por iglesia, sino con personas”.

“Imaginaba una Lali nuestra, y después va a tener bebés y todo, pero no esta Lali”, sentenció.

Moria Casán argumentó su bronca con Rosemblat

“Mi productor me dijo que invitó dos veces a Pedro y él medio que lo deliró. Me parece mal educado. No sé si está agrandado. No sé si es inteligente, pero yo creo que es agrandado. Medio que lo voló, despectivo. Yo no escribo, no tengo ni el número. No me interesa, yo no invito a la gente”, precisó.

Moria Casán explicó por qué no quiere que Lali Espósito se case con Pedro Rosemblat.

Y blanqueó el motivo de su fastidio: “No me gusta que sean despectivos con la gente con la que trabajo, no conmigo. Yo no sabía ni que lo habían invitado. Pero me parece un modo medio despectivo de tratar a la producción”.

A su vez descartó que Pedro haya modificado la personalidad de Lali: “No creo que la condicione, ella es muy inteligente. Lo que sí que ella siempre está muy perseguida por la política y él es un tipo que hace mucha política. Quizá a la pareja unida les refrega lo que piensan los de afuera y van para adelante. Los veo como una pareja que puede llegar a ser hasta algo político”.

Al final, Moria Casán le bajó el tono a su tirria con Pedro Rosemblat al definirlo como “una boludez” y reivindicó su admiración y cariño por Lali Espósito.