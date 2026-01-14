Lali Espósito y Pedro Rosemblat sorprendieron a todos este miércoles al anunciar su casamiento con un posteo en Instagram. La cantante compartió la foto del anillo de compromiso y varias imágenes junto a su pareja, y en minutos la noticia se volvió viral.

Majo Riera, madre de Lali, fue de las primeras en sumarse a los comentarios. La actriz Graciela Borges mandó emoticones de aplausos, mientras que el cantante Luck Ra no se quedó atrás y lanzó: “Me ofrezco a hacer un show en el casamiento, con un fernet me conformo”. También se sumaron Benjamín Vicuña y La Joaqui a las felicitaciones.

Pepe Ochoa escribió: “Lala, amo, boda en River”, y Carla Conte expresó su alegría con un mensaje directo: “¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Felicitaciones!”.

Los mensajes de los famosos al anuncio de casamiento de Lali y Pedro

Los mensajes de los famosos al anuncio de casamiento de Lali y Pedro

Los mensajes de los famosos al anuncio de casamiento de Lali y Pedro

Otras celebridades que mostraron su apoyo al feliz anuncio fueron Gianinna Maradona, María Celeste Cid, Ofelia Fernández y la banda Conociendo a Rusia.

Noticia en desarrollo…