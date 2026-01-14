Luego de anunciar su casamiento con Pedro Rosemblat, Lali Espósito volvió a demostrar que, además de talento y carisma, también tiene un gran sentido del humor.

La artista reaccionó a un comentario que apareció en X (antes Twitter) y su respuesta no tardó en generar miles de interacciones.

Todo comenzó cuando un usuario escribió: “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. No entiendo nada”. Ante esto, lejos de ignorar el mensaje, Lali decidió escribir una palabra que lo dijo todo: “Same (Igual)”.

La respuesta fue interpretada como una muestra de complicidad con sus seguidores y una forma descontracturada de asumir la sorpresa que generó el anuncio de boda. En pocas horas, el intercambio acumuló miles de visualizaciones y mensajes de amor de sus fans.

LA PUBLICACIÓN QUE ENCENDIÓ LOS RUMORES DE CASAMIENTO DE LALI ESPÓSITO Y PEDRO ROSEMBLAT

Lali Espósito volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un lanzamiento musical sino por un detalle que hizo estallar los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat.

La cuenta de Iara Alta Costura compartió una imagen (en agosto de 2025) en la que se la ve a la artista sonriente y abrazada a un diseñador en un atelier. “No puedo contar nada pero Lali pasó por el Atelier”, se pudo leer en el posteo, junto a un corazón rojo, lo que fue suficiente para que sus seguidores empezaran a especular.

El guiño enigmático generó miles de comentarios de fans que interpretaron la visita de Lali como una señal de que estaría preparando su vestido de novia. La publicación rápidamente se viralizó y sumó felicitaciones y teorías de todo tipo.

Mientras tanto, ni Lali ni Rosemblat hicieron declaraciones al respecto, aunque la pareja se muestra cada vez más consolidada en público y en las redes, alimentando aún más la ilusión de una inminente boda.