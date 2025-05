Lali Espósito volvió a demostrar por qué es una de las artistas más importantes del país. Durante el fin de semana, la cantante brindó dos shows explosivos en el estadio de Vélez.

Entre los presentes se encontraba Pedro Rosemblat, su pareja, quien no dudó en expresar su emoción en redes sociales.

A través de un sentido posteo en Instagram, el conductor y militante político compartió una reflexión cargada de admiración: “En el país más futbolero del planeta hay una ciudad que alberga la mayor cantidad de estadios en el mundo. No hay fecha, pero una cancha está llena. Donde suelen ubicarse los arcos hay un escenario. Y en el medio de ese escenario hay una mujer”.

Sin escatimar en elogios, Rosemblat continuó: “La luz le rebota diferente. El día en que se repartieron las virtudes llegó temprano. Se las llevó todas: la fuerza, el carisma, el talento, la belleza. Prefirió no acumular centímetros. Todo condensado en un metro y medio y pocas monedas”.

Además de resaltar su talento, el conductor también valoró la empatía que Lali genera en quienes la rodean: “Son felices, cuando la escuchan, los fieles que asisten al ritual. Son felices, cuando la ven, sus amigos, que son también sus compañeros de trabajo y su familia. Somos todos lo mismo: privilegiados de estar cerca suyo”.

Pedro Rosemblat se emocionó en redes tras los shows de Lali en Vélez y le dedicó un profundo mensaje lleno de amor y admiración. Crédito: Instagram

En el cierre, Pedro dejó una frase que se volvió viral: “Dice que no es cantante, pero canta. Dice que no es bailarina, pero baila. Dice que no es actriz, pero actúa. Debe ser argentina. Por suerte. Viva la Patria. Viva Lali”. El mensaje fue publicado el 25 de mayo, junto a una bandera argentina.

EL BESO EN EL RECITAL Y EL POGO CON LOS FANS DE PEDRO ROSEMBLAT

Como si eso fuera poco, Pedro Rosemblat también compartió videos del recital, donde se lo ve eufórico entre la multitud, saltando al ritmo del tema “Fanático”. “Cómo te amo, petiso loco”, escribió en sus historias, mientras filmaba a Lali brillando sobre el escenario.

Credito: Instagram

En otro de los momentos más comentados del show, Lali bajó del escenario, se acercó a su novio y lo besó frente a todos, justo antes de comenzar a cantar “No me importa”. El gesto generó una ovación inmediata y desató un pogo que envolvió a toda la platea.

Con una noche mágica en Vélez, Lali dejó en claro que está en uno de los puntos más altos de su carrera, mientras su pareja, admirado y enamorado, la acompaña en cada pa