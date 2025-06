En su visita a Cortá por Lozano, Lali Espósito habló de su romance con Pedro Rosemblat. Lo primero que dije cuando lo vi fue ‘qué buen mozo, qué inteligente’. me parecía gracioso. No lo seguía directamente, lo seguí un tiempito antes de que nos conozcamos, pero no es que lo súper seguía”, confesó la artista.

Entonces, la cantante reveló cómo fue el primer paso de su relación: “Había visto cosas de él, me lo cruzaba en el algoritmo y dije ‘mirá este churro’. Teníamos gente en común, entonces empecé a preguntar, pasó un tiempo y coincidimos en un momento y nos conocimos”.

Lali Espósito habló de Pedro Rosemblat en Cortá por Lozano (Foto: captura de Telefé).

“Parece que no, pero yo soy re de la vida privada. Hay cosas mías que nadie se ha enterado nunca. Pero también pasa algo... a veces uno está simplemente conociendo al otro y que se haga público ya te quema”, reflexionó sobre los medios de comunicación.

LALI ESPÓSITO REFLEXIONÓ SOBRE SU VIDA Y EL PASO DE LOS AÑOS CON SU CARRERA

“¿En qué momento sentiste que ya sos una mina grande?“, le preguntó Verónica Lozano a Lali Espósito, quien contestó sincera: ”La entrada de los 30 fue como un momento, pero no por el número, porque creo que no tiene mucho que ver con eso...”.

“En la entrada de mis 30 empecé medio a trabajarme de verdad, fui hacia adentro. La terapia siempre hacía su labor de hacerte sentir más responsable, más adulto, más consciente de tus mierdas y de tus cosas valiosas”, reconoció la cantante.

