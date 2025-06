El comentario que Ricardo Darín hizo en La Noche de Mirtha sobre el precio de la docena de empanadas generó una explosiva reacción de parte del ministro de Economía de la Nación, y con la polémica todavía vigente, el protagonista de El Eternauta reflexionó y agradeció la solidaridad de Lali Espósito.

“Es divina. No esperaba menos de ella porque es una mujer increíble, muy valiente, una gran artista y una amiga. Hizo como una especie de defensa y fue un poco más allá incluso. Pero está bien, forma parte del derecho que uno tiene de poder opinar”, afirmó en una nota con Infama.

“Se lo agradezco”, remató tras la reivindicación que suya que había hecho Mariana Espósito tras el ataque inicial de Luis Toto Caputo.

Ricardo Darín.

Acto seguido se explayó: “El que quiera interpretar solamente el tema de las empanadas es una ridiculez. Por supuesto que elegí un ejemplo a lo mejor incómodo o desubicado. Cuando mencionás algo que te asombra por el precio, mencionás de máxima. Es decir, si vas a comprar un jean y te parece que lo que te pidieron es una exorbitancia, lo decís, me pidieron una barbaridad por esto”.

“Por supuesto que hay otros jeans, pero estás hablando de lo que te causó impresión a vos y no significa que lo hayas comprado, significa que te sacudió el precio que te tiraron. Yo quise decir eso y bueno, entonces. Fue llevado para donde quisieron en realidad”, cerró.

RICARDO DARÍN ANTE EL ODIO EN LAS REDES SOCIALES

Primero, el actor reconoció cómo lo afectan los comentarios hirientes en las redes sociales: “Si sentís que del otro lado es una agresión gratuita, fuera de tiempo y distancia sí hace mella. Bien no te hace, pero la verdad es que estamos tristemente acostumbrados a ese funcionamiento de lo que son las redes” .

Foto: Gentileza Olga

“En las redes muchas veces te encontrás con gente que arma todo un discurso para odiar y después por ahí en el mano a mano no es así. Tiene que ver con cierto anonimato que te ofrece la posibilidad de estar detrás de la computadora o del teléfono”, continuó.

Luego, Darín aseguró que no es “el único” que se expresa pese a las consecuencias: “Mucha gente dice lo que piensa y está bien que sea así. Estamos en democracia. Es bárbaro eso. No queda más remedio que bancarse el vuelto”.

“En otras épocas no se podía ni abrir la boca. Entonces una forma de manifestación o de homenaje en la democracia es decir lo que pensás, sobre todo si no sos hiriente, si no sos maleducado, si no sos agresivo, si te comportás como una persona normal”, concluyó Ricardo Darín.