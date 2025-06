En una entrevista, Lali Espósito se refirió por primera vez de forma clara a su vínculo actual con Eugenia “La China” Suárez.

Aunque ambas compartieron trabajos desde muy chicas, la cantante aclaró que ya no mantienen una amistad cercana.

“No soy tan amiga de La China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas, pero desde hace diez años no tengo un vínculo cotidiano con ella”, explicó Lali con sinceridad.

La artista también contó que se entera de la vida de Suárez por los medios o amigos en común, dejando en claro que el lazo que las unía se fue diluyendo con el tiempo.

Aun así, aseguró que si se cruzan en algún evento, se saludan con cariño y conversan: “Si me la cruzo en un cumple, nos quedamos charlando y le pregunto cómo andan sus hijos, cómo andan sus cosas”.

LALI ESPÓSITO: ¿CUIDARÍA A LOS HIJOS DE LA CHINA SUÁREZ?

Consultada sobre si aceptaría cuidar a los hijos de la actriz, Lali respondió con humor y honestidad:“No soy tan de babysitter… Ya tengo dos sobrinos y con eso voy bien. No soy de tanto quilombo… La China tiene muchos hijos. Pero si un día me lo pide, no tendría problema.”