La guerra entre Wanda Nara y la China Suárez no solo afecta a los círculos íntimos de la mediática y la actriz sino también a aquellos famosos que deciden tomar partido entre los que ambas se disputan y en las últimas horas se supo qué opina Lali Espósito al respecto.

La disputa mediática entre las mediática sumó este domingo un nuevo capítulo cuando el sitio Infobae publicó una entrevista que Lali le brindó a Tatiana Schapiro, que le preguntó sobre su larga amistad con la China y obtuvo una respuesta sorprendente.

“No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, dijo Lali.

Foto: Instagram @sangrejaponesa y @lali

Leé más:

EL CONTUNDENTE GESTO DE LALI ESPÓSITO SOBRE EL CONFLICTO ENTRE WANDA NARA Y LA CHINA SUÁREZ

Si bien esta opinión contrasta con lo que Lali contó alguna vez en LAM sobre que la China es una “amiga de toda la vida”, la cantante tuvo otros gestos que dejaron en claro de qué lado del conflicto se colocó.

En ese sentido, y luego de ver la entrevista de Schapiro, algunos usuarios de redes sociales comenzaron a encontrar más pistas sobre la preferencia de Lali por Wanda Nara en el hecho de que la artista le puso “like” a algunas publicaciones de la ex de Icardi.

Una de las últimas publicaciones de Wanda, que la mediática realizó desde su casa de Italia, obtuvo más de 300 mil “likes” entre los que se encontraba el usuario verificado de Lali, que más tarde, y ante el tenor que tomaron sus declaraciones, decidió borrarlo.

Foto: Instagram @lomaspopupuntocom y X/Twitter @daii_998

Leé más:





SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.