Lali Espósito le puso un freno a su rutina para asistir a la radio Urbana Play y analizarse en vivo con el terapeuta Gabriel Rolón, con quien habló a fondo sobre su soledad.

A corazón abierto, Lali reflexionó sobre cómo se siente cuando no está rodeada de colegas, fanáticos y seres queridos; sola, cepillándose los dientes o escribiendo sus canciones.

Lali Espósito se analizó con Gabriel Rolón. Foto: X |urbanaPlayFM

“Lo que me salva las papas es comprender, todo el tiempo, que en un momento estoy sola conmigo. Así viviendo con alguien, yo con Pedro (Rosemblat) convivo y, sin embargo, me estoy lavando los dientes o escribiendo y ubico totalmente mi soledad”, expresó la cantante.

¿LALI ESPÓSITO SE SIENTE SOLA?

Lali Espósito explicó que ubicar la soledad no es sentirse sola.

“No me siento sola, sé que estoy acompañada, pero acepto ese silencio que hay a veces cuando sentís, no es una presión, pero el peso del cariño de tanta gente que, por algún motivo, me conoce artísticamente pero no a nivel humano, en lo íntimo, y así y todo me quiere y me banca. A pesar de esa locura, yo sé que esa soledad está todo el tiempo ahí, firme”, sentenció.