Mariano Hueter acaba de lanzar “Atención”, el tercer adelanto de su primer disco solista. Disponible desde el 23 de abril en todas las plataformas digitales, el tema consolida su voz como artista y refuerza la identidad sonora de un proyecto que viene generando expectativa en el mundo del rock nacional.

Se trata de una canción rock/pop intensa y muy pegadiza, con una impronta de canción de autor que remite al sonido clásico del rock argentino: melodías directas, sensibilidad urbana y una interpretación cargada de personalidad. Con una estética sonora que dialoga con el espíritu de ciertos referentes icónicos del género, “Atención” combina frescura y nostalgia en partes iguales.

La canción propone un recorrido emocional atravesado por el deseo, la torpeza, la vulnerabilidad y la intensidad de los vínculos. Con una lírica honesta y cercana, Hueter construye una historia donde el amor aparece como impulso, riesgo y contradicción. “No salto al vacío, pero sí salto por vos” resume uno de los momentos más representativos del tema.

En lo musical, “Atención” se apoya en una base sólida de guitarras, con arreglos que acompañan el clima narrativo y potencian su carácter directo. La producción estuvo a cargo de Yamil Salvador, con mezcla de Javier Bañuelos y mastering de Hernán Asconiga, logrando un sonido actual que respeta la esencia orgánica de la canción.

Con una extensa trayectoria audiovisual y múltiples premios internacionales, el director de cine y series se sumerge de lleno en su faceta musical con su nuevo proyecto discográfico.

SOBRE MARIANO HUETER

Mariano Hueter es uno de los directores de cine y series más reconocidos de Argentina y Latinoamérica. Con una extensa trayectoria audiovisual, múltiples premios internacionales y una narrativa estética inconfundible, abre ahora una nueva etapa artística y presenta su proyecto musical solista — un espacio propio donde el rock nacional, el cine y la experiencia personal conviven en un mismo relato.

Músico desde muy joven y compositor de gran parte de la música de sus películas y series, Hueter decide darle espacio propio a sus canciones, explorando las raíces del rock que siempre lo acompañó. El resultado es un trabajo de impronta cantautora, cinematográfica y profundamente conceptual, donde cada tema funciona como una escena y cada letra como un fragmento de historia.

El primer disco, próximo a completarse, está compuesto por ocho canciones seleccionadas de un proceso creativo intenso en el que se escribieron más de catorce temas. Se grabó en Dejavu Estudios, con ingeniería de Javier Bañuelos y producción de Yamil Salvador (Guasones), quien también aporta arreglos y teclados. El álbum reúne además a Nicolás Simone (La Franela) en guitarras, El Niño en vientos —colaborador habitual de Andrés Calamaro— y Tano Cavalletti, histórico baterista de La Mancha de Rolando, como drum doctor.

Gran parte del clima del disco nace del cambio vital que atravesó Hueter al mudarse, hace cuatro años, a Valeria del Mar, donde el bosque, el mar y la distancia de la ciudad se volvieron elementos centrales de inspiración. Esa experiencia de introspección y búsqueda personal atraviesa todo el álbum y se traduce en canciones que hablan de dejar atrás, mirar hacia adentro y volver a empezar.

El proyecto ya tuvo su primera presentación en vivo en el Pina Music Fest el pasado 23 de enero de 2026, donde abrió el show de El Plan de la Mariposa frente a miles de personas, marcando el inicio formal de esta etapa como músico y compositor al frente de su propio proyecto. A lo largo de 2026 continuará lanzando nuevos temas y prepara su primer show para el 28 de Agosto en el mítico Lucille (Gorriti 5520, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).