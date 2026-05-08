La modelo Nicole Neumann volvió a quedar en el centro de la escena luego de una desinhibida charla en su nuevo programa de streaming, donde habló sin filtros sobre sexualidad, autoconocimiento y placer personal.

En medio de una conversación junto a su hermana Geraldine Neumann, lanzó una confesión inesperada que rápidamente se viralizó en redes.

Todo ocurrió durante una emisión de Solo con Nicki, el ciclo que Nicole conduce en el canal de streaming de Solo Deportes. Allí, mientras debatían sobre vínculos, intimidad y experiencias personales, una de las panelistas le preguntó directamente si se masturbaba.

“Te voy a sorprender con mi respuesta”, respondió Nicole entre risas y generando expectativa en la mesa. Luego, sin vueltas, contestó: “¡Obvio!”.

La modelo derribó varios tabúes al aire del streaming sobre la masturbación femenina.

La inesperada confesión de Nicole Neumann en pleno streaming

La situación tomó todavía más vuelo cuando, en medio de las bromas y comentarios del panel, surgió una pregunta sobre juguetes sexuales. Fue entonces cuando Nicole redobló la apuesta y lanzó: “¿Quién no tiene uno, chicas?”, confirmando entre risas que tiene un “miembro de goma”.

La reacción en el estudio fue inmediata y el momento no tardó en explotar en redes sociales, donde muchos usuarios celebraron la naturalidad con la que la modelo habló del tema.

Por su parte, Geraldine aportó una reflexión sobre el autoconocimiento y la sexualidad femenina: “Si vos te conocés y te conocés bien, podés guiarlo y no hace falta fingir nada”.

Nicole completó la idea con otra frase que rápidamente se volvió viral: “O te guiás sola”.

Nicole Neumann habló del placer femenino y el autoconocimiento

Lejos de mostrarse incómoda, Nicole aprovechó el intercambio para hablar de manera relajada sobre la importancia de conocerse a una misma y derribar ciertos tabúes vinculados a la sexualidad femenina.

Las declaraciones generaron repercusión especialmente porque la modelo suele mantener un perfil más reservado respecto de su intimidad. Sin embargo, en esta nueva faceta vinculada al streaming, se mostró mucho más espontánea y distendida.

El divertido blooper con Geraldine Neumann

Además del momento más picante del programa, las hermanas protagonizaron otro episodio divertido cuando comenzaron a recordar la etapa musical de Nicole en los años 90 y su disco Primer amor.

En ese contexto, Geraldine le preguntó cómo se llamaría un nuevo álbum suyo en la actualidad. Pero Nicole, distraída, ignoró completamente la consulta y siguió hablando de otro tema.

“¡Te acabo de hacer una pregunta pero me ignoraste!”, le reclamó entre risas su hermana. Nicole reaccionó enseguida: “¡Ay, perdón! Fue una ghosteada tremenda, pero involuntaria”.