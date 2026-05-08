Thiago Medina compartió en sus redes sociales el look que eligió para una salida y recibió una catarata de críticas por parte de sus seguidores.

El ex Gran Hermano mostró un outfit compuesto por pantalón negro, remera básica, camisa a rayas, gorra y una llamativa bandolera de Louis Vuitton. Sin embargo, el estilo no convenció a muchos usuarios, que rápidamente comenzaron a cuestionarlo en los comentarios.

LAS CRÍTICAS AL LOOK DE THIAGO MEDINA

La publicación generó una fuerte repercusión y varios internautas apuntaron especialmente contra algunos accesorios elegidos por el influencer.

“La carterita nada que ver”, “Buscate otra ropa que vaya con vos” y “Te vestís como mi sobrino de 11 años” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en el posteo.

Thiago Medina recibió durísimas críticas por su cambio de look. CRÉDITO: Instagram.

Otros usuarios también ironizaron sobre el outfit con comentarios como: “¿Cartera? ¿Lentes? ¿Se va a ver El Diablo viste a la moda 2?”.

Incluso, algunos seguidores le recomendaron que no intentara copiar estilos que, según ellos, no representan su personalidad.

LA RESPUESTA DE THIAGO MEDINA A LOS COMENTARIOS NEGATIVOS

Cansado de las críticas, Thiago Medina decidió responder públicamente y dejar en claro que seguirá vistiendo como le guste.

“Yo me voy a vestir como a mí me guste, no voy a hacer lo que a ustedes les guste”, escribió el influencer en sus redes sociales.

Thiago Medina recibió durísimas críticas por su cambio de look. CRÉDITO: Instagram.

Luego agregó: “Escribo esto con todo respeto”, intentando ponerle un freno a los comentarios negativos.