Thiago Medina volvió a generar repercusión en redes sociales al relatar una situación tan incómoda como inesperada. Mientras se dirigía a visitar a sus hijas en la casa de Daniela Celis, el ex Gran Hermano vivió un tenso episodio con un conductor de aplicación que creyó que quería asaltarlo.

Fiel a su estilo espontáneo, Thiago decidió compartir lo ocurrido con humor y sorprendió a sus seguidores con los detalles de la historia.

QUÉ LE PASÓ A THIAGO MEDINA CON EL CHOFER

Según contó, durante el viaje se le ocurrió pasar por una florería para comprarle un regalo a sus hijas. “Se me ocurrió pasar por la florería para comprarle una florcita a cada una de mis nenas. Le dije al chofer si nos podíamos desviar para hacer eso y el chabón me dijo que sí”, explicó.

Sin embargo, al llegar a la zona de La Reja, el conductor reaccionó de manera inesperada. “Pone el freno de mano, pone balizas y me dice: ‘¿Dónde me querés llevar vos?’”, relató.

EL CONDUCTOR CREYÓ QUE LO IBAN A ROBAR

Thiago contó que el chofer estaba asustado y pensó que se trataba de una emboscada. “Le dije que iba a comprar un par de flores para mis nenas. Le digo: ‘No tengas miedo’ y él me contestó que no, que estaba armado”, recordó.

Crédito: Instagram

Además, detalló que el hombre le confesó que ya le habían hecho algo similar anteriormente, por lo que reaccionó con desconfianza.

THIAGO MEDINA SE LO TOMÓ CON HUMOR

Lejos de enojarse, el ex participante del reality decidió calmar la situación. “Vamos, te doy mi celular si no me creés, no tengo problema”, le dijo al conductor.

Finalmente pudieron continuar el recorrido y Thiago logró comprar las flores. Entre risas, cerró la anécdota con una frase que hizo reír a sus seguidores: “Yo solo quería comprar flores para mis nenas, papucho. Tranqui que no soy un ladrón. Tengo cara, pero no soy”.