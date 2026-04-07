Thiago Medina decidió dejar la casa familiar que compartía con Daniela Celis, madre de sus hijas Laia y Aimé, a casi siete meses del grave accidente en moto que sufrió en Moreno.

La ex Gran Hermano, conocida como Pestañela, habló del tema en Patria y Familia y explicó los motivos de la decisión.

Por qué Thiago Medina se muda de la casa que compartía con Daniela Celis: video

Por qué Thiago Medina se muda de la casa que compartía con Daniela Celis

“Thiago está en el proceso de tener su lugar, su casita, todo. Él estaba viviendo en casa después de todo lo que pasó”, contó Daniela.

Luego, agregó: “Tomó la decisión de irse a vivir solo. Está haciendo la mudanza, aunque todavía sigue en casa”.

Además, llevó tranquilidad sobre la relación familiar: “Estamos todos contentos porque es un bien para la familia”.

Thiago Medina se muda de la casa que compartía con Daniela Celis (Foto de Instagram)

Si bien Daniela y Thiago estaban separados, continuaban viviendo bajo el mismo techo. El accidente en moto, en el que Medina estuvo al borde de la muerte, los unió como familia. Sin embargo, con el paso del tiempo, el joven optó por iniciar una nueva etapa.

“Nosotros nunca dormimos juntos. Él tenía su habitación y yo la mía, cada uno con una cuna”, aclaró Daniela en Luzu TV.