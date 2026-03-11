A pesar de estar separados y viviendo en la misma casa, la relación entre Daniela Celis y Thiago Medina es muy buena.

Esta vez, él le hizo un comentario picante en Instagram para rememorar un momento caliente de su historia: el primer beso que se dieron en el reality.

Daniela comentó una publicación de la cuenta oficial del programa con una fuerte confesión: “El mejor beso de mi vida”. A ello, el ex participante de Gran Hermano respondió: “¿Querés otro?”.

El comentario hot de Thiago Medina a Daniela Celis: “¿Querés otro?” | Créditos: Instagram @granhermanoar

DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA, SEPARADOS PERO JUNTOS

Este sábado por la noche, Daniela Celis y Thiago Medina despertaron rumores por una publicación del ex participante de Gran Hermano.

Él subió una foto junto a ella: sus manos están en la panza de ella, dando a entender que podría estar embarazada.

Daniela Celis y Thiago Medina revelaron la verdad sobre un mensaje enigmático: ¿embarazados? | Créditos: Instagram @thi4go_km

Horas más tarde, hicieron otra publicación para desterrar el misterio y explicaron cómo viven luego de la separación: “No somos perfectos pero hacemos lo mejor. Yo sé que para la sociedad es raro ver esta relación al estar separados y estar juntos todo el día”.

A ello agregaron: “Aparte de haber sido pareja, como siempre decimos somos padres y nos vamos a llevar bien toda la vida. Nos vamos a tener que ver siempre y elegimos llevarnos bien. Es llevarnos bien o pelearnos siempre. Obvio que hay momentos que nos peleamos y hay momentos que nos amamos”.

Finalmente, Daniela y Thiago manifestaron: “Pero eso, nos llevamos bien porque somos padres y queremos paternar los dos y que nuestras hijas vean cómo nos queremos también y que crezcan con el amor de los dos. Queremos dar el mejor ejemplo”.