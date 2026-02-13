Daniela Celis y Thiago Medina se separaron, pero de una manera peculiar: comparten techo y tienen un acuerdo para poder conocer a otras personas, a pesar de la convivencia.

En ese marco, la ex participante de Gran Hermano confirmó: “Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados y solteros los dos”.

En diálogo con Puro Show, Daniela Celis agregó información. “Él puede hacer lo que quiera con cualquier mujer. Supongo que yo podría hacer lo mismo con cualquier hombre”.

Finalmente, explicó: “Que venga a casa. Pero en mi casa están viviendo mis hijas. Para llevarla tiene que ser una relación formal. Las chicas no van a ver una mujer distinta todos los días para que se vuelvan locas”.

Thiago Medina reveló por qué se separó de Daniela Celis: “Necesito mucho amor y ella estaba…”. Crédito: Instagram

THIAGO MEDINA REVELÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE DANIELA CELIS

En un vivo de Instagram, con Daniela de fondo, Thiago explicó los motivos de la decisión conyugal: “Nos separamos por la rutina. Yo soy alguien que necesita mucho amor y ella estaba muy ocupada. Iba con los del trabajo a comer…”.

Y cerró: “Estoy re contento, estás ahí porque yo te apoyé en todo también. Teníamos que tener tiempo para nosotros, las bebés, ella laburaba, la rutina, que esto, que lo otro. Me cansé y le dije: ‘No quiero estar más con vos’”.