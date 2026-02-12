Daniela Celis volvió a dar que hablar después de una entrevista en la que le preguntaron, sin vueltas, si Thiago Medina es su “chongo”. La respuesta de la ex Gran Hermano fue tan confusa como inesperada y dejó la puerta abierta a todo tipo de especulaciones.

En diálogo con Puro Show, la influencer enfrentó la pregunta clave sobre su relación actual con el papá de sus hijas: “Entiendo que si respondo a esa pregunta, perjudico a otra persona que no sé si quiere que lo cuente o no. Así que estamos…”, lanzó, dejando en claro que hay algo más detrás de la historia.

La mediática explicó entonces: “Con Thiago somos papás, vivimos bajo el mismo techo, estamos separados, estamos solteros los dos. Él puede hacer lo que quiera con cualquier mujer. Supongo que yo podría hacer lo mismo con cualquier hombre".

LA CRIANZA COMPARTIDA Y EL ROL DE PADRES DE DANIELA CELIS Y THIAGO MEDINA

Daniela Celis también se refirió a la dinámica familiar y a cómo se reparten las tareas con sus hijas gemelas y remarcó que en su casa hay un verdadero “equipazo” para cuidar a las nenas: “Tengo dos niñeras, la chica que limpia, más él, más yo, más mi mamá”.

“Tengo dos nenas, son gemelas en plena edad de los chicos cuando son terribles, entonces tenes que estár con mil ojos, que no les pase nada. Es un momento muy difícil”, confesó Daniela al programa de eltrece.

