A pesar de las dificultades personales que han atravesado juntos, desde los altibajos de su relación hasta el angustioso accidente que casi cambia sus vidas, Thiago Medina y Daniela Celis siguen demostrando que el amor y el respeto por el bienestar de sus hijas Aimé y Laia, es lo más importante.

Y en una muestra clara de esa complicidad, el exparticipante de Gran Hermano y la influencer protagonizaron un tiernísimo momento en familia mientras se disponían a acostar a sus hijas para la hora de la siesta.

El lindo gesto ocurrió después del cumpleaños de las gemelas, cuando Thiago, al ver a su pequeña descansar en la cama, no pudo evitar resaltar lo adorable del momento: “Mi bebé hermosa, cómo duerme la siesta ella”, expresó, mientras su niña, plácidamente dormida, llevaba un chupete rosa en su boca y lucía una remera beige.

Thiago Medina, Daniela Celis y las gemelas Laia y Aimé (Foto: Instagram @danielacelis01)

Fue entonces cuando, con su característico tono dulce y cercano, Thiago aprovechó para destacar el amor de Daniela hacia sus nenas: “Y una mamá cargosa. Otro beso, má”, dijo, mientras observaba a la menor dormir. Como respuesta, la mamá no dudó en darle otro suave beso a la pequeña, mostrándole su amor incondicional. “Mi bebé”, agregó Thiago, con una ternura que conmovió a todos los que presenciaron el momento.

EL DRAMA DE DANIELA CELIS EN PLENO CUMPLEAÑOS DE SUS GEMELAS AIMÉ Y LAIA: “NO SOLO ES AMOR”

La mañana arrancó distinta en la casa de Daniela Celis y Thiago Medina. Los exparticipantes de Gran Hermano se pusieron de acuerdo para sorprender a sus hijas gemelas, Aimé y Laia, en el día de su cumpleaños número dos. Pero no todo salió como esperaban.

Mientras las nenas dormían, el living se transformó en un verdadero escenario de festejo: globos, guirnaldas, peluches y regalos por todos lados. Todo estaba cuidadosamente preparado para que, al despertar, las pequeñas se encontraran con una fiesta pensada especialmente para ellas. Pero cuando parecía que nada podía salir mal, llegó el contratiempo de último momento, y el drama no tardó en aparecer.

Desde su cuenta de Instagram, Daniela se mostró a pleno en la cocina, preparando la torta para el festejo. Enmantecó el molde, mezcló los ingredientes, agregó cuatro huevos, leche, y batió con entusiasmo… hasta que el horno hizo de las suyas.

Foto: Captura de Instagram Stories (@danielacelis01)

Al sacar la torta, la realidad fue implacable: la preparación estaba completamente quemada. Lejos de ocultarlo, Celis decidió compartir el momento con sus seguidores y ponerle humor a la situación. “No solo es amor la cocina”, escribió junto a varios emojis.

¡Puede fallar!