La imagen de Daniela Celis llorando en pleno stream de Patria y Familia (Luzu) abrió un debate que tocó una fibra íntima: la presión estética y el miedo a exponerse en la playa después de ser mamá. Desde Pinamar, la influencer confesó que todavía no se animó a meterse al mar porque no se siente cómoda con su cuerpo posparto.

“A mí me remueve muchas cosas en el cuerpo, porque mi cuerpo cambió mucho desde que fui mamá”, dijo entre lágrimas, al mencionar la cicatriz de cesárea, las estrías y la celulitis. Incluso contó que evitó sacarse fotos y prefirió ponerse un vestido e irse.

Crédito: Luzu

LA REACCIÓN DE LOS COMPAÑEROS DE DANIELA CELIS

En el programa, Fede Popgold remarcó lo naturalizada que está la exposición corporal femenina, mientras Cami Mayans habló de cómo la publicidad instala inseguridades.

Anita Espósito recordó que llegó a evitar salidas por no sentirse bien con su cuerpo y Lucas Spadafora señaló que “siempre hay algo para criticar”, incluso en cuerpos distintos.

Tras su confesión, el equipo la acompañó con empatía y subrayó que esas sensaciones son comunes. La vulnerabilidad de Celis reflejó lo que muchas mujeres sienten en silencio: la dificultad de volver a habitar el propio cuerpo frente a la mirada ajena.