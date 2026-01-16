Daniela Celis, mamá de Aimé y Laia, frutos de su relación con Thiago Medina, abrió su corazón y compartió un mensaje cargado de sinceridad y dolor por la difícil decisión que tiene que tomar cada vez que debe alejarse de sus hijas para cumplir con los compromisos laborales.

En un posteo que compartió en Instagram Stories, Daniela contó con crudeza cómo la culpa, la ansiedad y la carga emocional la acompañan, y cómo intenta a la vez justificar su ausencia con la obligación, a poco de tener que viajar a Pinamar por trabajo.

“Me llevo mi mochilita atrás de conciencia, de culpa, de carga, de todo, de hacer videollamada todos los días, cómo van a estar después sin las videollamadas”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano.

La sinceridad no se quedó ahí: Daniela también confesó que ese distanciamiento le duele más de lo que imaginaba: “Me cuesta porque yo nunca estuve tanto tiempo lejos de ellas, ni ellas de mí”, reconoció, con dolor.

“Estoy laburando, me estoy poniendo cosas para yo misma decir ‘estoy fuera de casa para trabajar’ y no me estoy permitiendo dejarme un día de descanso. Pero son mis fantasmas”, siguió.

Con un tono muy cercano, se dirigió a otras madres que también sienten el mismo peso y la misma lucha interna: “¿A ustedes también les pasan? ¿Cómo manejan esto? ¿Es normal?”, cerró, buscando contención y conexión con otras mujeres que atraviesan situaciones similares.

LA DESOPILANTE REACCIÓN DE DANIELA CELIS CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE CASAMIENTO CON THIAGO MEDINA

En medio de los rumores sobre un posible casamiento de Daniela Celis con Thiago Medina (quienes tienen a sus hijas Aimé y Laia), los jóvenes dieron una a LAM y no le esquivaron a este tema.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ángel de Brito en vivo: “Dani, ¿por qué tu amiga, Romina Uhrig, dijo que se iban a casar? ¿Es verdad eso?”, lanzó el conductor del ciclo de América. A lo que Daniela respondió, entre risas: “Bueno, cuando uno se despierta de un coma inducido de 21 días, tiene muchas drogas encima”.

El ida y vuelta siguió con humor, aunque la influencer no esquivó la cuestión de fondo: “¿Pero lo dijiste o no lo dijiste?”, insistió. Y el joven se hizo cargo de sus palabras: “Sí, lo dije, lo dije”.

“El momento fue muy tierno. Él recién se despertaba, me miró a los ojos y me dice: ‘Yo, con vos, me voy a casar’”, detlló la entrevistada. Por último Thiago, por su parte, se mostró pleno en esta nueva etapa: “Estoy contento, disfrutando con mis hijas y con mis hermanos”, cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro.