Daniela Celis protagonizó uno de los momentos más emotivos en sus redes sociales al grabarse completamente quebrada, incapaz de contener las lágrimas después de recibir una noticia que —según admitió— jamás imaginó recibir de esa manera. La influencer y exparticipante de Gran Hermano mostró su emoción genuina ante una sorpresa que la tomó desprevenida y la hizo estallar en llanto.

“Ay, no saben lo que pasó… Estoy yendo a prepararme porque hoy vamos a conducir con (el programa de streaming) Patria y Familia. También son los 100 Personajes del Año. Y recién me pasaron la rutina… Y cuando veo los 100 personajes, me enteré y me fijé que está mi nombre”, comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

Daniela confesó que ni siquiera estaba al tanto de la distinción. “O sea que soy uno de los Personajes del Año (que organiza la Revista Gente) y no lo sabía. Y siempre quise llegar. ¡Es una locura! Estás con figuras enormes alrededor, con mucha gente”, expresó entre lágrimas, sin poder terminar las frases del impacto que le generaba.

La emoción la superó cuando recordó cuántas veces soñó con esto: “Es un sueño. Siempre los veía por redes sociales a mis amigos, a mis colegas, y me ponía re contenta que van todos, ¡y no lo puedo creer!”.

En su descargo más espontáneo, continuó sorprendida por la noticia de último momento y cerró, a flor de piel: “No lo puedo creer chicos, soy uno de los 100 Personajes y me estoy enterando ahora. Me hubiera preparado de otra manera, me hubieran hecho las uñas, las pestañas… no me hice las pestañas”.

LA DESOPILANTE REACCIÓN DE DANIELA CELIS CUANDO LE PREGUNTARON POR LOS RUMORES DE CASAMIENTO CON THIAGO MEDINA

En medio de los rumores sobre un posible casamiento de Daniela Celis con Thiago Medina (quienes tienen a sus hijas Aimé y Laia), los jóvenes dieron una a LAM y no le esquivaron a este tema.

Todo comenzó con la consulta que hizo Ángel de Brito en vivo: “Dani, ¿por qué tu amiga, Romina Uhrig, dijo que se iban a casar? ¿Es verdad eso?”, lanzó el conductor del ciclo de América. A lo que Daniela respondió, entre risas: “Bueno, cuando uno se despierta de un coma inducido de 21 días, tiene muchas drogas encima”.

El ida y vuelta siguió con humor, aunque la influencer no esquivó la cuestión de fondo: “¿Pero lo dijiste o no lo dijiste?”, insistió. Y el joven se hizo cargo de sus palabras: “Sí, lo dije, lo dije”.

“El momento fue muy tierno. Él recién se despertaba, me miró a los ojos y me dice: ‘Yo, con vos, me voy a casar’”, detlló la entrevistada. Por último Thiago, por su parte, se mostró pleno en esta nueva etapa: “Estoy contento, disfrutando con mis hijas y con mis hermanos”, cerró, con una sonrisa plasmada en su rostro.