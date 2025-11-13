Thiago Medina habló en exclusiva con Ciudad y e hizo referencia a su presente tras el accidente en moto que casi le cuesta la vida y por el que estuvo más de 20 días internado en coma.

“Estoy mejor, reponiéndome todos los días un poquito más, los médicos me dicen que estoy evolucionando bien, estoy con rehabilitación, con reposo desde mi casa, pero bien”, aseguró el ex Gran Hermano sincero sobre su recuperación.

Consultado sobre la crianza de sus hijas en este momento especial, Thiago fue honesto: “Cuesta un poquito con el tema de levantarlas, porque no puedo, pero mejor. Ya volví a mi rutina, las llevo a la plaza y caminar. Ellas son muy inteligentes, entienden cuando les digo que no puedo alzarlas, me siento en el piso con ellas a jugar”.

El ex Gran Hermano estuvo en La Mañana con Moria, donde tuvo un ida y vuelta con Daniela Celis acerca de su vínculo como pareja y desde este portal le consultamos cómo fue vivir ese cara a cara con la mamá de sus gemelas, de quien estuvo separado y después del incidente vial volvieron.

“Estamos bien, yo siempre le digo que estoy para ella siempre como ella para mí, es la mamá de mis hijas, voy a estar apoyándola siempre. La amo mucho porque fue mi pareja y es mi pareja, mi compañera. Estoy contento de que esté al lado mío”, confesó, dejando en claro lo que siente por Dani.

“SI SE TIENE QUE DAR, SE VA A DAR”: THIAGO MEDINA SOBRE EL PEDIDO DEL BESO CON DANIELA CELIS FRENTE A LAS CÁMARAS

Durante la charla en el programa de eltrece, La Mañana con Moria, Thiago Medina y Daniela Celis se mostraron movilizados, se dijeron verdades desde el corazón, pero cuando la conductora les pidió un beso frente a cámaras fueron claros y lo evitaron.

Sobre ese momento inesperado en el vivo, el joven de 22 años no pierde las esperanzas y fue sincero con Ciudad: “No sé, no estamos haciendo nada malo, si se tiene que dar, se va a dar”.

CÓMO SE PREPARA THIAGO MEDINA PARA SUS PROYECTOS LABORALES Y PERSONALES

En cuanto a lo laboral, Thiago adelantó que está con ganas de encarar nuevos desafíos: “Estamos viendo, ahora estaba por grabar otro tema, que es lo que me está gustando mucho. Me tengo que hacer mi tiempo para ir al estudio y eso, pero se vienen cositas lindas”.

“Estoy por arrancar con streaming de vuelta, metiéndole un poquito a todo, con ganas de hacer cosas”, dijo optimista y agradecido dejando la puerta abierta a nuevos proyectos y, sobre todo, a seguir apostando por su familia junto a Daniela Celis.

