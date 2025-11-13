A dos meses del grave accidente en moto, Thiago Medina y Daniela Celis visitaron el nuevo programa de Moria Casán y hablaron de todo.Desde los difíciles días en que el ex Gran Hermano luchaba por su vida en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, hasta su situación sentimental actual.

Cuando ocurrió el accidente, la pareja, padres de las gemelas Laia y Aimé, estaba separada. Pero en La Mañana con Moria sorprendieron a la conductora con su respuesta sobre su presente amoroso.

Moria Casán les preguntó a Thiago Medina y Daniela Celis si se reconciliaron (eltrece)

Thiago Medina y Daniela Celis, ¿le darán otra oportunidad a la pareja?

Moria Casán: -Tenemos acá a esta pareja hermosa. Thiago, encantada de conocerte. ¡Qué milagro! Viniste de otro planeta.

Thiago Medina: -Gracias a Dios estoy acá.

Moria: -¿Ustedes dos están peleados?

Daniela Celis: -No sabemos qué estamos, la verdad (risas).

Moria: -¿Sus nenas cuántos años tienen?

Thiago: -Tienen 1 año y 8 meses.

Daniela: -Están enormes. Son gemelas.

Moria: -Hay que salir de un Gran Hermano, enamorarse, unirse y pasar todo lo que pasaron... Registran que la gente los quiere mucho.

Daniela: -Sí, es increíble el amor que recibimos de la gente, de distintas generaciones...

Moria: -A ustedes siempre se los ha querido porque son humildes, amorosos y se les cree lo que les pasa. Después de tu accidente, Thiago, habrás sentido que el poder de la oración pudo con todo.

Thiago: -Sí, mucho, mucho, mucho. Estoy contento por la gente que me apoyó; me mandan mensajes hasta el día de hoy.

Moria: -Ustedes, en este momento, no saben cómo están...

Thiago: -Estamos bien.

Daniela: -¿Qué somos? (risas)

Moria: -Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vayan reconciliados.

Minutos más tarde, Celis expresó: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien”.

“Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas”, le respondió Thiago, emocionando a todos.

