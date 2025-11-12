Desde que Moria Casán desembarcó en la pantalla de eltrece con La Mañana de Moria, sus opiniones sobre los escándalos de la farándula no pasaron desapercibidas.

Analizando la interna actual de Wanda Nara y Mauro Icardi por sus hijas, la One recordó una vieja charla con la empresaria y sorprendió al rotular al futbolista del Galatasaray como “un lindo gatito”.

La llamativa opinión de Moria Casán sobre Wanda Nara y Mauro Icardi (eltrece)

POR QUÉ MORIA LE DIJO “MICHIFUZ LEGAL” A WANDA NARA Y “LINDO GATITO” A ICARDI

“Una vez le dije a Wanda que era una michifuz legal divina”, reveló la conductora.

Y lo argumentó: “Ella me dijo que yo le tenía que dar lecciones por cómo me fue en la vida, y yo le respondí: ‘Vos me tenés que dar lecciones por cómo hiciste tu vida, tu carrera y tu prosperidad. Además de ser una madre estupenda y tener un montón de hijos, cómo hiciste para tener semejante billete’”.

Picante, Moria subrayó que Wanda no tiene talento artístico, pero destacó su faceta como empresaria: “Tiene astucia e instinto para hacer dinero. Ella no tendrá nada artístico, pero el talento para hacer dinero, sí. Es una empresaria extraordinaria”.

Y explicó el mote que le puso a Nara cuando se casó con Icardi, tras su primer matrimonio con Maxi López: “Además fue michifuz legal y su marido era regio”.

La llamativa opinión de Moria Casán sobre Wanda Nara y Mauro Icardi (eltrece)

En medio de ese explosivo análisis, la One también opinó sobre el futbolista: “Qué lindo gatito es Icardi, porque es muy generoso. No hay hombres tan generosos. Hay hombres con dinero y son avaros”.

Con información en su poder, el panelista Gustavo Méndez reveló: “A la China, Mauro le regaló todas las nuevas colecciones de todas las primeras marcas”.

Y Cinthia Fernández acotó, letal: “Pero pagar los alimentos, no los paga”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.