China Suárez volvió a ser tendencia en redes luego de desmentir a Yanina Latorre, quien en su programa aseguró que la actriz habría puesto como condición no cruzarse con Ángela Torres si era entrevistada por Nico Occhiato en Luzu TV.

El comentario de Latorre generó revuelo entre los fans de ambas figuras, pero fue la propia China quien decidió salir al cruce y aclarar la situación con un contundente mensaje en X (ex Twitter).

QUÉ DIJO LA CHINA SUÁREZ SOBRE LA POSIBILIDAD DE CRUZARSE A ÁNGELA TORRES EN LUZU

“Otra mentira. No tengo ningún problema con Ángela. Pasaron años y no me interesaría hablar del tema en cualquier streaming”, escribió Suárez, negando tajantemente cualquier tipo de conflicto con la cantante.

Foto: X

El posteo rápidamente se viralizó, superando las 480 mil visualizaciones en pocas horas, y volvió a poner en el centro de la escena la relación entre la actriz y Rusherking, su ex pareja, quien actualmente estaría vinculado a Ángela Torres.

Mientras tanto, los usuarios de redes destacaron la tranquilidad con la que China respondió y cuestionaron la versión de Latorre, quien aún no replicó públicamente la aclaración.