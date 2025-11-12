La China Suárez tenía previsto visitar los estudios de Luzu TV para hablar de su trabajo en la nueva serie de Disney, Hija del Fuego.

Sin embargo, la entrevista que iba a realizar con Diego Leuco en Antes que Nadie fue finalmente cancelada, y las versiones sobre los motivos no tardaron en multiplicarse en redes y en los medios.

En medio del revuelo, el propio Leuco decidió aclarar lo sucedido al aire y contó la verdad detrás de la baja de la actriz en su programa.

Diego Leuco contó la verdad sobre la polémica baja de la China Suárez de su programa en Luzu TV

“Todos los que hablaron del tema me escribieron y lo valoro. Se dijeron muchas pavadas al principio”, comenzó diciendo Leuco en Antes que nadie.

“Les cuento lo que pasó con la China Suárez. Hay dos maneras de tener a un invitado: una es llamar a la prensa o al manager de un invitado; la otra, hay personas que cuando tienen una serie, teatro o algo, nos dicen que están haciendo prensa”, continuó el conductor.

En ese marco, Leuco siguió con el detrás de escena de la negociación: “Acá la primera opción fue que la China estuviera en Nadie dice nada, pero no se pudo por grilla, estaba completo. Después pasó a Patria y Familia, y por una cuestión de horarios de la China no se pudo. Entonces, llegó a nosotros".

“Ella genera interés, ya sea de los que la aman o la odia. Dijimos ‘hagámosla’. Cuando empezamos a pensar la entrevista, era tal el quilombo que había, que dijimos: hagamos algo distinto, vamos al hueso. Si no le preguntás nada por los bolonquis, para mí hiciste una mala nota... Entonces dijimos de hacer un mano a mano antes de ir a la mesa”, informó Diego.

“Ellos nos dijeron que no al mano a mano. Dije ‘bueno, voy a hablar de todo desde la mesa’. Pero no hubo nunca una condición de temas”, agregó.

Y confirmó la extraña condición que sí pusó el equipo de la China: “Después nos empezó a llegar eso de si podía estar Nico Occhiato en algún momento de la entrevista, y no se podía. Volvieron a preguntarnos ‘¿seguro no se puede?’. No, no se puede. Entonces, ellos nos dijeron que si no se podía Nico, no se hacía la nota”.

“Ahí empezó todo el bolonqui sobre las exigencias, que sí, que no... Me llamó la manager de la China, Caro Nolte, y me dice: ‘Mirá que nosotros no pedimos nada’”.

“Después me llamó la China, y me dijo: ‘Yo no pedí nada’. Nosotros no pedimos la nota, sí aceptamos hacerla”, contó Diego Leuco tras la baja de la nota de la China de Luzu.