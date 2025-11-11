La polémica volvió a estallar entre Yanina Latorre y la China Suárez tras el regreso de la actriz a la Argentina junto a sus hijos y Mauro Icardi.

El lunes, la familia aterrizó en Buenos Aires y, después de más de 40 días, Benjamín Vicuña pudo reencontrarse con los chicos.

En este contexto, Latorre no dudó en lanzar fuertes críticas por la decisión de la China de escolarizar a los menores en Turquía. “Me parece todo un delirio. Los niños iban a estar 15 días en cada lugar, un loco. Es un acto de egoísmo maternal de cualquier madre que les quita el centro de vida a sus hijos”, disparó la conductora en El Observador.

La China Suárez con Amancio y Magnolia | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

El acuerdo provisorio y la tensión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Según detalló Yanina Latorre, los hijos de la expareja se quedarán en el país hasta diciembre y terminarán el colegio en Buenos Aires. El abogado de Vicuña confirmó que, desde este martes, los chicos ya ingresaron a su escuela porteña y permanecerán allí hasta el cierre del ciclo lectivo.

Benjamín Vicuña se reencontró con sus hijos (Foto: Movilpress)

La situación sigue siendo tensa. A fin de año, Benjamín Vicuña y la China Suárez deberán volver a sentarse a negociar el futuro de los chicos, ya que no existe un acuerdo definitivo sobre dónde vivirán. “¿No es mejor que vivan acá y la mamá vaya y venga y los visite?”, se preguntó Latorre, dejando en claro su postura.

Así es el conflicto de la China Suárez con Benjamín Vicuña

Mauro Icardi con la China, Amancio y Vicuña el lunes 10 en Aeroparque. Foto: X Fede Flowers

La relación entre la actriz y el actor chileno se quebró cuando Vicuña le revocó el permiso permanente a la China para sacar a los hijos del país. Desde entonces, cada movimiento de los menores debe ser renegociado a través de abogados.

La tensión escaló cuando la China escolarizó a los chicos en Turquía sin consultar al padre. Aunque Vicuña decidió no iniciar acciones legales, la situación obligó a ambas partes a buscar acuerdos provisorios y a mantener la negociación abierta.

Por ahora, los chicos permanecerán en Buenos Aires hasta diciembre, pero el futuro sigue siendo incierto y el conflicto familiar está lejos de resolverse.