Franco Colapinto está viviendo un gran momento profesional, enfocado en su carrera dentro de la Fórmula 1 con Alpine. Sin embargo, el joven piloto volvió a quedar en el centro de la escena por un comentario que muchos leyeron como una chicana directa a Eugenia “la China” Suárez.

La historia entre ellos se remonta a fines de 2024, cuando el corredor fue visto con Eugenia en Europa. Pero todo quedó en el pasado cuando reapareció Mauro Icardi en la vida de la China, y el romance quedó en la nada.

Ahora, Colapinto volvió a dejar una perlita que los fans no dejaron pasar. En una entrevista con Sofi Martínez para Telefe, Franco se refirió con picardía a la conductora de MasterChef Celebrity, y terminó avivando viejas tensiones.

Foto: Instagram (@francolapinto)

La periodista, que también participa del reality, lo encaró con humor: “Vi que subiste una canción…”. Ante la sonrisa cómplice del piloto, Sofi lo pinchó un poco más: “¿Sabés quién conduce MasterChef?”. “¡Wanda!”, respondió Franco sin dudar.

Con tono divertido, Martínez redobló la apuesta: “¡Ah, sos Team Wanda! Porque vi que subiste una canción de ella”. Pero Colapinto, rápido y astuto, se desmarcó: “No, yo soy Team Franco. Creo que para el país está bueno un programa como MasterChef, que haya gente que al público le gusta y los haga reír”.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Aun así, su guiño hacia Wanda no pasó desapercibido. Más aún cuando recordó entre risas su niñez: “Yo de chico veía a Wanda en la tele y me cag... de risa. La verdad, que ella haya vuelto como conductora es divertido”.

El comentario encendió las redes y los fanáticos interpretaron el gesto como una nueva indirecta a la China, especialmente después del video musicalizado con “O Bicho Vai Pegar” que había publicado días atrás desde Brasil.

LA CHINA SUÁREZ SE BAJÓ DE UNA NOTA EN LUZU TV A POCO DE LLEGAR A LA ARGENTINA

Luego de la revolución que había despertado la noticia sobre que Eugenia “la China” Suárez iba a romper el silencio en Antes que Nadie, el programa de streaming de Luzu TV -a poco de arribar al país junto a Mauro Icardi- Yanina Latorre sorprendió al revelar un inesperado detalle sobre este tema.

“La ‘Nipona- se bajó de la nota de (Diego) Leuco”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda, en un posteo que compartió con sus seguidores en Instagram Stories.

En cuanto a las razones que desembocaron en esta decisión, Yanina dio cuenta de las exigencia que puso la actriz y cantante: “Empezó a imponer condiciones”, cerró, despertando todo tipo de repercusiones entre sus seguidores.