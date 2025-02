Meses atrás, antes de que China Suárez blanqueara su noviazgo con Mauro Icardi, se volvió viral un video de Franco Colapinto caminando con la actriz por Madrid, España.

Acto seguido, se supo que ella habría viajado especialmente para pasar unos apasionados días con él, cenando en restaurantes de lujo y divirtiéndose en exclusivos hoteles europeos.

Franco habló de su affaire con China. Foto: Telenoche

Alejado de las repercusiones que generó su affaire con China, Franco reveló cómo le afectó esa situación, ya que fue la primera vez que su nombre se ponía en el centro de la escena de los medios por un tema del corazón.

¿QUÉ DIJO FRANCO COLAPINTO SOBRE SU AFFAIRE CON CHINA SUÁREZ?

Franco Colapinto contó cómo se sintió al viralizarse el video caminando por Madrid con China Suárez.

“¿Cómo te llevás con cuando hablan de un romance tuyo en los medios?”, le preguntaron en una entrevista con Telenoche, mientras compartían el video viral de Franco con China.

“No, nada, a mí eso por suerte no me afectó. Obviamente, soy muy chico, pero siento que es muy fácil criticar cuando nunca estuviste en una situación así...”.

“Cuando crecés tan rápido, de golpe, y la gente te empieza a conocer; pasás de ser un pibe normal a ser conocido y es complicado manejarlo. Cuando uno comete errores, es importante aprender de eso. No me gustó que se hable de mi vida privada, cuando se debería hablar por mí como deportista”, sentenció.