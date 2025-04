Mientras avanza el conflicto entre Mauro Icardi y China Suárez con Wanda Nara, se filtró el escandaloso reproche del futbolista a su novia por Franco Colapinto, con quien la actriz en el pasado habría vivido un affaire.

Fue Pepe Ochoa quien reveló en detalle cómo Mauro habría encarado a la actriz por, según él, haberle mentido en la cara sobre su vínculo con el piloto de Fórmula 1.

Mauro le habría hecho un reproche a China. Foto: IG | mauroicardi

“Mauro la encaró y le dijo ‘¿por qué me mentís? Tengo la data de que se cruzaron más de una vez y no solo en España’. Le hizo un planteo”, reveló Pepe antes de dar llamativos detalles sobre el supuesto cruce.

EL REPROCHE DE MAURO ICARDI A CHINA SUÁREZ POR SU ROMANCE CON FRANCO COLAPINTO

“Mauro le dice ‘me molesta porque vos me mandabas mensajes a mí cuando estaba en México y también le estabas mandando mensajes a este pibe’...”.

“Mauro le dijo a la China ‘tarde o temprano la verdad sale a la luz, espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones’”.

"A Mauro no le cierra nada. Mauro le dijo a la China 'tarde o temprano la verdad sale a la luz, espero que no me mientas porque yo sé que todas tus otras relaciones estuvieron llenas de mentiras y omisiones'", sentenció Ochoa.