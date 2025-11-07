Franco Colapinto compartió en Instagram un video montando a caballo en Brasil y la elección musical que acompañaba las imágenes reavivó el cruce mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

El clip mostraba al piloto cabalgando, alternando imágenes actuales con una fotografía de su infancia.

El detalle llegó en el audio: el corredor había elegido “O Bicho Vai Pegar”, una canción de Wanda Nara vinculada a la reciente polémica por el rodaje de su videoclip en Brasil.

La coincidencia temporal no pasó desapercibida: apenas horas antes, Eugenia Suárez y Mauro Icardi habían intercambiado comentarios sugerentes en redes, lo que volvió a encender el viejo conflicto.

Franco Colapinto subió un video montando después del posteo de China Suárez e involucró a Wanda Nara | Créditos: Instagram @francolapinto

EL PICANTE POSTEO DE COLAPINTO

Ante la repercusión, Colapinto decidió editar la publicación y reemplazar el tema musical. Sin embargo, los usuarios ya habían capturado el posteo y las reacciones no tardaron en multiplicarse.

“El mejor timing del país”, “La dejó picando”, “No puede ser real este crossover”, comentaron varios seguidores, sorprendidos por el guiño.

La secuencia se leyó como un nuevo capítulo de una historia que vuelve cada tanto a convertirse en tendencia.

El intercambio comenzó luego de que la China publicara adelantos de su serie Hija del fuego: la venganza de la bastarda, mostrando una escena montando a caballo. Icardi comentó: “Lo bien que montás”, y la actriz respondió: “Tengo el mejor profesor”, avivando nuevamente especulaciones.