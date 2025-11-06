Las redes sociales volvieron a estallar con un nuevo cruce virtual entre Mauro Icardi y su novia, Eugenia “la China” Suárez, quienes protagonizaron un ida y vuelta que no pasó desapercibido.

Todo comenzó cuando la actriz publicó en su cuenta de Instagram un adelanto de Bastarda, su nueva serie que se estrenará el 19 de noviembre en plataformas. En el video, se la ve montando un caballo con una actitud arrolladora y una frase que dejó intrigados a sus seguidores: “BASTARDA. 19/11”.

Entre los miles de comentarios, uno destacó por encima del resto: el de Icardi, quien escribió picante y con unos emojis de unos caballos: “Lo bien que montás”.

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa) Por: Fabiana Lopez

El comentario del futbolista no tardó en viralizarse, y la China, lejos de ignorarlo, le respondió con ironía y un toque de picardía: “@mauroicardi tengo al mejor profesor”, cerró con un emoji de una carita con baba.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram (@sangrejaponesa)

WANDA NARA VOLVIÓ A TRATAR DE “ZORRA” A LA CHINA EN UN FEROZ POSTEO: “RIDÍCULA, LA ÚNICA LIMITADA SOS VOS”

La paz entre Wanda Nara y Eugenia “la China Suárez parece ser una misión imposible. A pocas horas de los nuevos cruces mediáticos por el lujoso regalo que Mauro Icardi le hio a su pareja, la conductora de MasterChef explotó en las redes sociales y publicó un violento descargo cargado de insultos e indirectas.

Sin mencionarla directamente, Wanda compartió una historia en su cuenta de Instagram que desató una ola de comentarios entre sus seguidores: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”, comenzó, visiblemente furiosa.

El mensaje continuó con una catarata de acusaciones y frases cargadas de enojo: “Sabés muy bien que a Isi no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños. Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí, que los tengo todos, ridícula”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Limitado un bolso Louis Vuitton. Tengo tres de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier... de persona”, siguió, sin filtro.

Foto: @sangrejaponesa

En el posteo, Wanda apuntó contra las mujeres que —según ella— defienden a Icardi en su disputa judicial: “Vos, como mujer, y las abogadas mujeres que defienden a un hombre que quiere sacarle las hijas a una mamá… Seguí comprando bolsos porque dignidad no venden”.

Wanda Nara: “¿Qué tan zorra podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sorete podés ser?”.

El explosivo mensaje se viralizó de inmediato y encendió nuevamente la guerra mediática entre Wanda y la China Suárez, que había vuelto al centro de la escena tras mostrar en redes el lujoso bolso rosa que, según contó, su pareja le mandó a fabricar especialmente para ella.