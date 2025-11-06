El regreso de la China Suárez a la Argentina junto a los hijos que tuvo con Benjamín Vicuña genere expectativas y anticipa eventuales polémicas por lo que vendrá a hacer, y dónde vivirá ese lapso.

Luego de 40 días en Turquía, la actriz arribará a Buenos Aires el martes 11, según adelantó Gustavo Méndez.

El periodista más cercano a la China contó que viene “por la presentación de la serie, que protagoniza, La Hija del Fuego“, ficción que “se va a estrenar en Disney +”.

El maquillaje turco de la China Suárez: piel luminosa, cejas definidas y labios protagonistas | Créditos: Instagram @sangrejaponesa

Como vendió la casa de Pilar que había remodelado a nueva, María Eugenia Suárez se va a hospedar “en su casa de San Jorge”, en el partido de Malvinas Argentinas.

Con lo cual, no vivirá en la casa de los sueños que había comprado Mauro Icardi en Nordelta.

Cómo es la nueva serie de la China Suárez.

“Son 22 episodios de más de 40 minutos, que se grabó en San Martín de los Andes, por ejemplo.

China Suárez en La Hija del Fuego. (Foto: prensa)

Se trata de una superproducción en la que también está Eleonora Wexler, Diego Cremonesi, Joaquín Ferreira, Carlos Belloso, Pedro Fontaine, Rallen Montenegro y Jerónimo Bosia.

El lunes “17 va a brindar una conferencia de prensa junto al director y el resto del elenco”, pero “no va a dar entrevistas mano a mano”.