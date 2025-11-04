La China Suárez volvió a quedar en el centro de la polémica, esta vez por un detalle inesperado del bolso de lujo que le regaló Mauro Icardi. Dos días después de presumir el exclusivo modelo rosa de Louis Vuitton, las redes sociales explotaron cuando se conocieron datos que generaron un fuerte debate.

El viernes, la ex Casi Ángeles sorprendió a sus seguidores al contar que el futbolista la había sorprendido con un regalo soñado: un bolso de viaje edición limitada. “Entienden que moría por este bolso, era edición limitada y no había más, dije ‘Bueno, ya fue’. ME LO MANDÓ A FABRICAR. Llegué a casa y estaba ahí en el sillón”, relató emocionada.

La China Suárez le agradeció a Mauro Icardi el gesto de conseguirle el bolso de sus sueños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

Pero la alegría duró poco. Este domingo, desde la cuenta de El ejército de LAM publicaron una captura que reveló el verdadero origen del accesorio: el bolso está a la venta, cuesta 9250 euros y está fabricado con piel de becerro. El dato no pasó desapercibido y las redes se llenaron de comentarios cruzados.

“Menos mal que era vegetariana, ¿no?”, “Y después la Tati haciéndose la protectora de animales”, “El color era limitado, lean bien la información”, y “¿Por qué no le caen a Wanda que tiene como 100 carteras?”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los usuarios.

El posteo de LAM sobre el bolso de la China Suárez (Foto: captura Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La polémica escaló todavía más cuando Wanda Nara decidió meterse de lleno en el tema. La conductora de MasterChef Celebrity se mostró indignada y publicó un extenso mensaje cargado de furia contra la actriz.

“¿Qué tan z… podés ser de refregarle el día del cumple a una nena el abandono de su papá? Te pidieron de mil maneras del Ministerio Público que las nenas estaban mal. ¿Qué clase de sor… podés ser? Sabés muy bien que a su hija no le regaló nada, solo buscó arruinarle su cumpleaños”, disparó Wanda.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Y siguió: “Querés refregarle a una nena de 9 años un bolso cuando a ella no le compró ni un globo. Y menos a mí que los tengo TODOS, ridícula. ¿Por qué cuando te regalaron un auto no te vi refregando tanto?”.

“Limitado un bolso Louis Vuitton, tengo 3 de esos. La única limitada que compite con nenas sos vos, mier… de persona. Vos como mujer y las abogadas mujeres que defienden un hombre -si así se lo puede llamar- que quiere sacarle las hijas a una mamá”, continuó.

Para cerrar, Wanda lanzó: “¿Te lleva a Milán como una interesada VIP arrastrada a pelear por la restitución de dos nenas que quieren vivir con su mamá? Seguí comprando bolsos, porque dignidad no venden”.

