Mientras Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan del verano turco en Estambul, surgieron fuertes versiones de tensión entre el futbolista y el Galatasaray, club que ya no estaría del todo conforme con sus actitudes fuera del campo.

En medio de ese panorama, se conoció un contundente pedido de Eugenia Suárez que habría generado más incomodidad en la interna del equipo.

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró que “Maurito se la está mandando de nuevo”.

Según el periodista, la actriz le pidió a Icardi mudarse cuanto antes del exclusivo barrio de Göktürk, donde el delantero vivió durante años con Wanda Nara.

Foto: Instagram @mauroicardi

“La China le dijo a Mauro: ‘no quiero estar donde viviste con Wanda, con tu ex’”, relató Etchegoyen.

“Ella no quiere estar ahí por un tema energético, por vibra. No querés dormir en la misma cama donde Mauro estuvo con Wanda. No querés cocinar donde cocinó Wanda”, agregó.

LA EXIGENCIA DE ICARDI AL GALATASARAY

El pedido no quedó solo entre ellos: Icardi habría trasladado la exigencia al club y le pidió al vicepresidente mudarse a Nişantaşı, un barrio aún más exclusivo de la capital turca. Sin embargo, esta solicitud cayó mal entre los directivos del Galatasaray.

“El club está cansado de tantos pedidos”, sostuvo Etchegoyen. “Ya le permitieron hacer la recuperación fuera de Turquía, lo vieron en boliches estando lesionado y solo viajó dos veces cuando se lo pidió el club. Sienten que hace y deshace a su antojo”, detalló el periodista.

Mauro Icardi entrenandose con el Galatasaray. (Foto: @mauroicardi)

Por último, Etchegoyen fue tajante sobre el futuro del delantero: “Icardi no tiene el puesto garantizado en Galatasaray y no pongo las manos en el fuego por su continuidad”.